Regno Unito - Johnson: "Al bando le vendite di auto a benzina, diesel e ibride dal 2035" (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Regno Unito intende fermare la vendita di nuove auto a benzina, diesel e ibride a partire dal 2035: lannuncio arriva direttamente dal premier Boris Johnson durante la presentazione a Londra del programma della COP26 (la 26esima Conferenza delle Parti della Convenzione Onu sui cambiamenti climatici), che si terrà a novembre a Glasgow. La Gran Bretagna, ha spiegato Johnson, è intenzionata ad assumere un ruolo guida "nella battaglia contro il cambiamento climatico": si delineano così i piani per raggiungere lobiettivo delle emissioni zero entro il 2050, già indicato in passato.Il 2020 è un anno chiave. Non solo. Per Johnson, impegnato in un incontro bilaterale con il premier Giuseppe Conte (lItalia sarà partner del Regno Unito per la COP26), il divieto di commercializzazione di auto e furgoni alimentati a carburanti fossili potrebbe avvenire anche prima. ... quattroruote

