Rassegna stampa 4 febbraio: “Bimbi cinesi fuori dalle scuole” (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Scoppia un’altra bomba dopo la notizia dell’epidemia di coronavirus che è partita dalla Cina e che, in alcuni casi, ha toccato diversi punti dell’Europa. Ora tocca alle scuole con la richiesta di tenere fuori i bimbi cinesi dagli istituti per paura di un contagio. Una situazione che sta creando forte allarme e disagio. Sullo sfondo, oltre alla situazione politica coi Cinque Stelle che riacquistano un po’ di consensi dopo la netta presa di posizione sui vitalizi ai senatori, c’è l’inizio del Festival di Sanremo. Infine, per quanto riguarda lo sport, il Napoli batte la Sampdoria e torna a respirare aria di Europa. See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo Rassegna stampa 4 febbraio: “Bimbi cinesi fuori dalle scuole” proviene da Anteprima24.it. anteprima24

