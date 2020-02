Nicola Savino e Elisabetta Gregoraci “Qualcuno ha preso in giro entrambi” (Di martedì 4 febbraio 2020) Nicola Savino spiega che lui ed Elisabetta Gregoraci sono stati presi in giro in merito alla conduzione di L’Altro Festival Elisabetta Gregoraci e Nicola Savino ancora nell’occhio del ciclone dopo la brutta discussione nata tra i due. Dopo l’accesa discussione tra i volti della tv nazionale, ora il presentatore Nicola Savino ha voluto spiegare perché probabilmente le cose sono andate male nella conduzione di L’Altro Festival. Il format del dopo Festival di Sanremo, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe dovuto ospitare anche Elisabetta Gregoraci. Il conduttore però ha dichiarato che in realtà, la donna non era mai stata presa in considerazione per il format. Impossibile che lui non l’abbia voluta anche perché ha spiegato che nessuno aveva preso in considerazione di assumere Elisabetta Gregoraci per questa trasmissione. In un’intervista su Il ... kontrokultura

