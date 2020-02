MotoGP, Test shakedown Sepang 2020: risultati 4 febbraio. Pol Espargarò chiude in vetta davanti al fratello Aleix, ottavo Lorenzo (Di martedì 4 febbraio 2020) Si sono conclusi ufficialmente i Test shakedown di Sepang (Malesia) riservati alla MotoGP. La terza giornata di lavori ha concesso le ultime otto ore a team e piloti per avvicinarsi nel migliore dei modi al Mondiale 2020. Il crono di riferimento della giornata lo ha fissato lo spagnolo Pol Espargarò (Red Bull KTM) con il tempo di 1:59.444 dopo una mole di lavoro di 32 giri nei quali ha messo in mostra un cupolino rinnovato con alcune appendici davvero particolari che possono ricordare uno squalo. Alle sue spalle a 178 millesimi, suo fratello Aleix con l’Aprilia. Per lui 47 giri e tempo di 1:59.622. Terza posizione per il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM) in 1:59.748 dopo 32 tornate, quindi è quarto Michele Pirro con la prima Ducati a disposizione in 1:59.922 a 304 millesimi (53 giri). Con la seconda moto, invece, il Tester della scuderia di Borgo Panigale ha chiuso ... oasport

