Mogol | “Siae non è tassa | ma compenso per chi lavora per la cultura”

Genova, 4 feb.(Adnkronos) – "La Siae è una grande organizzazione, nata 138 anni fa per dare la possibilità a chi si impegna nella cultura di vivere. Non è una tassa, è il compenso dato a coloro che lavorano per la cultura. Un euro speso per la cultura vale quattro euro per l'economia. E' qualcosa che serve al Paese, non solo per elevare il livello culturale o divertire, ma anche per un discorso economico". Lo ha detto oggi il presidente della Siae Giulio Rapetti 'Mogol', durante l'inaugurazione di Casa Siae a Sanremo, nel giorno del via al 70esimo Festival della canzone italiana."Il diritto d'autore è fragile, aereo, difficile da far pagare – ha proseguito – Perché devo pagare? Perché c'è qualcuno che ha lavorato per crearlo, questo è il senso"."Ora – ha poi concluso parlando della ...

