Linea Termini Centocelle chiusa, a piedi migliaia di passeggeri. Atac: “Manca il personale” (Di martedì 4 febbraio 2020) chiusa la Linea ferroviaria Termini - Centocelle da stamattina 4 febbraio, lasciando a piedi migliaia di passeggeri. A darne notizia Atac, per "indisponibilità di personale", ossia mancanza di macchinisti. Ha informato gli utenti di aver potenziato, in alternativa, la Linea bus 105 e la metro C. fanpage

