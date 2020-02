Il coronavirus può diventare una pandemia? Ecco cosa significa e la situazione attuale (Di martedì 4 febbraio 2020) I casi di coronavirus sono letteralmente esplosi nell’ultimo mese, dopo un’estesa epidemia nella città cinese di Wuhan, dove migliaia di persone si sono ammalate a causa di un patogeno mai visto prima. I casi di coronavirus ora hanno superato i 20.000, mentre gli operatori sanitari faticano ancora a contenere il virus letale in Cina. Con la malattia, nota come 2019-nCoV, che si è diffusa lentamente oltre i confini cinesi, le autorità sanitarie sono preoccupare che le infezioni possano aumentare significativamente. Ma cos’è una pandemia e l’attuale epidemia di coronavirus potrebbe provocarne una? Le autorità sanitarie dichiarano una pandemia quando un virus emergente infetta completamente il luogo in cui si è originato e poi si diffonde nel mondo, minacciando molte persone nello stesso momento. I principali colpevoli che portano ad una pandemia sono i nuovi virus, che sorprendono ... meteoweb.eu

