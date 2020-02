Coronavirus. Il video del medico svenuto in ospedale a Wuhan. Contagiato dal virus? No! (Di martedì 4 febbraio 2020) Circola su Youtube e nei vari social network un video registrato all’interno di un ospedale in Cina dove ci sono due persone a terra, tra questi un medico. Secondo la narrazione proposta da chi lo ha diffuso, intitolandolo «Corona virus China 2020 horror in the hospital», sarebbero stati infettati dal Coronavirus. Il tuo browser non supporta il tag iframe In realtà il video racconta un’altra storia che non ha nulla a che vedere con il Coronavirus. Lo troviamo su Weibo in un post del 19 gennaio 2020 in cui si racconta di un medico aggredito dai familiari di una persona deceduta a seguito di un infarto. Il fatto sarebbe avvenuto il 17 gennaio 2020 presso un ospedale della contea di Hejiang, nella provincia dello Sichuan, che si trova a circa 1.005 km di strada da Wuhan. I famigliari del defunto, uno dei quali sarebbe stato arrestato, avevano aggredito e ferito 3 ... open.online

