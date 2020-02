Cecchinato-Londero oggi in tv: orario, programma, streaming Atp Cordoba 2020 (Di martedì 4 febbraio 2020) oggi martedì 4 febbraio Marco Cecchinato affronta Juan Ignacio Londero al primo turno dell’ATP 250 di Cordoba, torneo che si disputa sulla terra rossa in Argentina. L’azzurro insegue una vittoria importante contro un avversario sempre ostico, il siciliano è stato eliminato prematuramente agli Australian Open e ora se la dovrà vedere contro un rivale insidioso che lo scorso anno vinse il titolo di fronte al proprio pubblico. Il nostro portacolori, attualmente al 72° posto del ranking ATP, incrocerà il temibile argentino che lo precede di 22 posizioni in classifica. Marco Cecchinato vuole farsi strada nel torneo e dovrà tirare fuori il suo miglior tennis. oggi è in palio l’accesso agli ottavi di finale da giocare poi contro il vincente di Dellien-Cachin. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Cecchinato-Londero, ... oasport

