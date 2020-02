Camorra e ‘ndrangheta unite a Roma: blitz dei Carabinieri nella Capitale (Di martedì 4 febbraio 2020) E’ in corso nella Capitale una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con i Comandi territorialmente competent. C’è anche la Guardia Civil spagnola. Nel mirino i narcotrafficanti. Spallata al narcotraffico gestito dalla ‘strana’ unione tra Camorra e ‘ndrangheta. E’ in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di … L'articolo Camorra e ‘ndrangheta unite a Roma: blitz dei Carabinieri nella Capitale proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

matteosalvinimi : Questo pomeriggio a Palermo ho reso omaggio al Generale Dalla Chiesa e a tutti i Carabinieri e gli agenti della Pol… - Agenzia_Ansa : #Camorra e #ndrangheta a #Roma, 33 arresti #ANSA - LaStampa : Le mani di camorra e ‘ndrangheta sulla spaccio a Roma: arrestate 33 persone -