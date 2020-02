Antonella Elia si sfoga sul suo fidanzato: “L’ex andrà dalla d’Urso!” (Di martedì 4 febbraio 2020) Grande Fratello Vip, Antonella Elia sull’ex del fidanzato: “andrà da Barbara d’Urso? Vedremo” La puntata di ieri sera del GF Vip 2020 è stata particolarmente complicata per Antonella Elia. Il motivo? Alfonso Signorini le ha mostrato le foto del suo fidanzato Pietro Delle Piane con l’ex Fiore Argento. I due, in quelle immagini, sono sembrati essere particolarmente complici. Per tale ragione la Elia è andata su tutte le furie, attaccando molto duramente il compagno. Finita qua? Nemmeno per idea perchè quest’ultima, nella suite con Pago e Serena Enardu, è tornata a parlare di tutta questa faccenda. In questa circostanza la coppietta le ha fatto notare che la Argento potrebbe anche andare da Barbara d’Urso per parlare di questo gossip. E a quel punto la concorrente ha replicato: “Domani andrà dalla d’Urso? Vedremo…La fiera degli ... lanostratv

