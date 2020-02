Virginia Raggi sfratta bimbi malati oncologici e volontari che assistono disabili a Castel Giubileo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Misericordia Roma Castel Giubileo è un'associazione di volontari che dal 1992 opera nella capitale, fornendo servizi sanitari, di assistenza ai disabili, e raccolta alimentare. Nella sua struttura è ospitata anche una casa famiglia per bambini con malattie oncologiche. Ma il Comune vuole mandarli via. fanpage

