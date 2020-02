Sono le Venti (Nove), sindaco Pd di Pesaro a Gomez: “Assessora M5s nella mia giunta? Il meccanismo politico in atto è questo” (Di lunedì 3 febbraio 2020) “Ammettere la Frenquellucci (M5s) in giunta? È cambiato lo scenario politico. Nel momento in cui è nato il governo Conte 2 è finito il tripolarismo in Italia e ne abbiamo avuto la risposta ulteriore nelle elezioni emiliano-romagnole. Quindi occorre far diventare l’esperienza dell’esecutivo anche qualcosa di più”, così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci a Sono le Venti, il programma condotto da Peter Gomez in onda dal lunedì al venerdì alle 19,55 sul Nove, commenta la decisione di chiamare Francesca Frenquellucci, consigliera comunale del Movimento 5 stelle, in giunta come assessore all’Innovazione. “Dobbiamo governare fino al 2023? Allora usciamo dall’ipocrisia. È evidente che questo governo diventa un progetto politico diverso rispetto al passato”, ha continuato il primo cittadino aprendo alla possibilità di un accordo tra Pd e Movimento ... ilfattoquotidiano

