Salvini a Palermo, Sardine in piazza contro il leghista. “Mettete dei fiori nei vostri cannoni” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Matteo Salvini a Palermo e puntuale arriva anche la protesta delle Sardine. E così alcune centinaia di manifestanti, tra cui gli aderenti al movimento delle Sardine, si sono radunate in piazza Verdi a Palermo, davanti al teatro Massimo dove è in programma la manifestazione del segretario della Lega. I manifestanti hanno esibito striscioni contro il leader del Carroccio, scandendo slogan "Bella ciao" ed esibendo citofoni di carta. "Un messaggio alle Sardine? - ha replicato a distanza l'ex vice premier -. E' un movimento che mi odia, cosa devo dire, mettete dei fiori nei vostri cannoni. Però magari la fraintendono". "Se uno nasce perché gli sta antipatico Salvini - ha detto il leader del Carroccio - fa una brutta vita. E' una brutta vita quella che ti vede in piazza contro qualcuno. Sono qui a offrire un'idea di città ai palermitani che hanno voglia di ... ilfogliettone

matteosalvinimi : Qualche “democratico” pensa di poter decidere chi può parlare a Palermo e chi no... Ci vediamo domani, con donne… - eziomauro : Salvini a Palermo, a centinaia al controraduno a Ballarò. Il leader della Lega diserta la piazza - repubblica : Salvini sbarca a Palermo. E torna la protesta dei lenzuoli -