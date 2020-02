Juventus, lista Champions UFFICIALE: tornano due titolarissimi, out Demiral (Di lunedì 3 febbraio 2020) Juventus – La prima lista Champions diramata a settembre aveva lasciato tanti dubbi intorno alla rosa bianconera, adesso la massima competizione europea sta tornando e la Juventus ha le idee chiare. Dopo lo sfoltimento della rosa con l’addio di Perin, Pjaca, Mandzukic ed Emre Can, le scelte per Sarri si sono semplificate. Anche il grave infortunio di Demiral, purtroppo, semplifica le cose. A settembre erano rimasti fuori, Chiellini, Perin, Pjaca, Mandzukic ed Emre Can. Il capitano bianconero rientrerà al posto di Demiral mentre gli altri son stati ceduti. Juventus, diramata la lista Champions Un ritorno, una conferma e una sola esclusione. Sono queste le novità nella lista consegnata dalla Juventus all’UEFA per la fase a eliminazione diretta della Champions League. Nell’elenco figura nuovamente Giorgio Chiellini, ormai prossimo al rientro dopo la rottura del ... juvedipendenza

