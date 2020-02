Fiorello e quel precedente a Sanremo... - (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sanremo 2020 focus Paolo Giordano Fiorello nel suo show improvvisato in sala stampa ha anche ricordato la sua partecipazione al Festival di Sanremo 25 anni fa con il brano “Finalmente tu”, che non ebbe molto successo. Festival di Sanremo  ilgiornale

arual812 : RT @silviagianatti: 25 anni di quel capolavoro di FINALMENTE TU di @fiorello, da cantare l’ultima sera con @TizianoFerro (che non lo sa anc… - silviagianatti : 25 anni di quel capolavoro di FINALMENTE TU di @fiorello, da cantare l’ultima sera con @TizianoFerro (che non lo sa ancora) #sanremo2020 - claudoe : @Fiorello @fattoquotidiano @eleonoradaniele Ma no... Quel filo di ansietta salutare come una spremuta d’arancia ?? ?? -