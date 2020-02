Banco Farmaceutico, da domani nel Sannio al via la raccolta dei medicinali (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNel 2020 Banco Farmaceutico compie 20 anni. In tale occasione, la GRF – Giornata di raccolta del Farmaco durerà una settimana, dal 4 al 10 febbraio (il clou sarà sabato 8 febbraio). In questi giorni, sarà possibile acquistare uno o più medicinali da Banco in una delle oltre 5.000 farmacie che, in tutta Italia, aderiscono all’iniziativa (riconoscibili dal fatto che espongono la locandina della GRF). I medicinali raccolti saranno consegnati agli oltre 1.800 enti assistenziali convenzionati con Banco Farmaceutico. Si tratta di realtà che offrono cure e medicine gratuite a chi non può permettersele per ragioni economiche. La Giornata è resa possibile da quasi 24.000 volontari che svolgono il turno in farmacia e da oltre 15.000 ... anteprima24

