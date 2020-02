Aereo rilascia carburante per atterraggio di emergenza: tutti col fiato sospeso (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ha girato sopra il cielo per oltre 4 ore per esaurire il carburante prima di atterrare. Si è conclusa così, qualche minuto dopo le 19 di lunedì 3 febbraio 2020, l’odissea del Boeing 767 di Air Canada che subito dopo il decollo da Madrid aveva subìto danni a una ruota e a un motore, come riporta il Corriere della Sera. Il velivolo con 128 passeggeri a bordo, oltre ai membri dell’equipaggio, e diretto a Toronto, Canada, è atterrato nuovamente all’aeroporto Barajas al termine di una procedura di emergenza e ha toccato terra nonostante una ruota danneggiata e un motore fuori uso. (Continua dopo la foto) Il Boing era decollato nel primo pomeriggio di lunedì dallo scalo madrileno. Stando al sito di tracciamento Flightradar24 precisamente alle 14.57 dallo scalo di Madrid-Barajas, in ritardo anche perché il traffico prima è stato chiuso per l’avvistamento di un drone. Una volta in quota, ha ... caffeinamagazine

