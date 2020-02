Vanessa Incontrada: “Con mia madre un rapporto complicato” (Di domenica 2 febbraio 2020) Vanessa Incontrada racconta il difficile rapporto avuto coi genitori Domenica, in prima serata su Rai Uno, partirà Come una madre, la nuova fiction con protagonista Vanessa Incontrada. L’attrice spagnola è ormai adottata dal pubblico italiano, che le riconosce preparazione, umiltà e sensibilità. Tutti ingredienti essenziali per occupare un posto di rilievo nello spettacolo italiano. La vita anche lontano dai riflettori procede benissimo, felicemente accompagnata da Rossano Laurini. Fortunata nel lavoro e in amore, Vanessa Incontrada ha conosciuto tardi la felicità, recuperando il rapporto coi genitori. Tra Italia e Spagna Nata nel 1978 a Barcellona, da papà italiano e mamma iberica, Vanessa Incontrada ha una sorella minore, Alice, caratterialmente molto diversa. Estremamente riservata, è dato conoscere solo che vive in Spagna, dove abita pure il padre Filippo. Romano di origini ... kontrokultura

