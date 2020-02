Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni: «Che sia l’amore, sempre, a trascinare il mondo» (Di domenica 2 febbraio 2020) Venezia 74, Tommaso Paradiso e Carolina SansoniVenezia 74, Tommaso Paradiso e Carolina SansoniVenezia 74, Tommaso Paradiso e Carolina SansoniVenezia 74, Tommaso Paradiso e Carolina SansoniVenezia 74, Tommaso Paradiso e Carolina SansoniA Tommaso Paradiso l’amore fa bene. «Non è vero che la creatività è alimentata dal tormento, per me è l’esatto contrario», il cantautore romano, 36 anni, l’ha raccontato lo scorso dicembre sulla cover di Vanity Fair. E da due anni a questa parte la fautrice della «stabilità sentimentale» del cantante romano risponde al nome di Carolina Sansoni, 31enne, appassionata da sempre di moda e di designer emergenti. È a lei che Tommaso ha dedicato uno dei suoi brani più romantici, Questa nostra stupida canzone d’amore. Per intenderci è (anche) merito di Carolina un verso come «sei la nazionale del 2006». Si sono conosciuti nella primavera ... vanityfair

