Salini prova a salvare Sanremo dalle polemiche su Amadeus e Junior Cally (Di domenica 2 febbraio 2020) La lettera di Salini per provare a spegnere le polemiche intorno ad Amadeus e alla partecipazione di Junior Cally al festival di Sanremo. A poche ore ormai dall’inizio del Festival di Sanremo, l’Amministratore delegato della RAI Fabrizio Salini ha provato a spegnere le polemiche con un messaggio nel quale rivendica il ruolo della televisione di stato nella lotta per la parità di genere. Amadeus Salini difende Sanremo: “Inappropriata la frase di Amadeus ma non può mettere in discussione l’impegno della RAI” Nella prima parte del suo messaggio Salini ha provato a chiudere la questione Amadeus: “ “Un errore legato a una frase inappropriata ma Amadeus ha chiarito cosa intendesse dire, scusandosi con tutte le donne …. Questo non può oscurare quanto la Rai sta facendo, al festival di Sanremo e in tutta la sua programmazione, ... newsmondo

NewsMondo1 : Salini prova a salvare Sanremo dalle polemiche su Amadeus e Junior Cally -