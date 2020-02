LIVE Udinese-Inter 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: Eriksen ci prova da fuori area! (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11′ Brutto fallo di Barella su De Paul, giallo per l’ex Cagliari. 9′ Possesso palla per l’Udinese che porta al tiro di De Paul che spaventa Padelli da fuori area. 7′ Eriksen da fuori ci prova di potenza, ma il pallone è centrale. 5′ Fofana supera due uomini e serve Sema, ma il passaggio è troppo forte e non viene controllato. 3′ Esposito prova subito il tiro da fuori area, para Musso in due tempi. 1′ Inizia la partita! 20.40 Squadre pronte nel tunnel d’ingresso, tra poco si inizia. 20.37 Immagini social dell’Inter: <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f4f9.png" alt=" oasport

