Live-Non è la d’Urso ospiti e anticipazioni: la busta d’oro choc, un faccia a faccia choc e Raz Degan (Di domenica 2 febbraio 2020) Una puntata molto molto ricca quella di Live-Non è la d’Urso in onda oggi 2 febbraio 2020 e come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci raccontano quello che succederà in questo nuovo appuntamento con il programma di Canale 5. Barbara d’Urso ci aspetta come sempre in diretta dalle 21,20 circa con un nuovo appuntamento. Che cosa accadrà in questa puntata ? Innanzi tutto un faccia a faccia molto atteso di cui vi abbiamo già parlato. Una settimana fa Luigi Mario Favoloso nello studio di Canale 5 spiegava di non voler avere nessun rapporto con sua madre visto che aveva combinato un vero e proprio disastro e aveva inoltre raccontato anche cose non vere. Favoloso spiegava alla conduttrice che non avrebbe voluto incontrare sua madre. Non sappiamo se in privato questo faccia a faccia ci sia stato ma questa sera, i due si affronteranno pubblicamente a Live. Live ... ultimenotizieflash

