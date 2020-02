LIVE Ciclocross, Mondiali U19 2020 in DIRETTA: Nys è campione del mondo, tripletta belga (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA GARA ELITE MASCHILE DEI Mondiali DI Ciclocross DALLE 14.30 (DOMENICA 2 FEBBRAIO) 11:5o Questi la top-10 finale: Nys, Belmans, Verstrynge, Lillo, Del Grosso, Bremer, Michels, Andrade, Mcguire, Strohmeyer. 11:47 Diciannovesimo Masciarelli, primo degli italiani. 21° De Pretto, in difficoltà con il fango. 11:46 Secondo Belmans a 31″, terzo Verstrynge a 38″. Quarto uno sfortunatissimo Lillo a 54″. 11:45 THIBAU NYS è campione del mondo. Fuoriclasse assoluto il belga. 11:44 Caduta rovinosa di Lillo che cade nel fango e non sembra avere la forza mentale di recuperare ora. 11:42 Nys in testa. Belmans secondo a 41″ e poi Lillo-Verstrynge a giocarsi il bronzo a 46″. 11:40 Belmans ora sembra averne di più. Stringe i denti Lillo sorretto dal pubblico. 11:38 Ultimo giro appena iniziato. Tre atleti per due ... oasport

OA_Sport : LIVE Ciclocross, Mondiali U19 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - zazoomnews : LIVE Ciclocross Mondiali 2020 in DIRETTA: tutti contro Van der Poel! - #Ciclocross #Mondiali #DIRETTA: #tutti - zazoomblog : LIVE Ciclocross Mondiali Elite donne 2020 in DIRETTA: vince del Carmen Alvarado su Worst e Brand. Settima Eva Lechn… -