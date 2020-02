Le 20 nuove rotte aeree del 2020: ecco dove andremo (Di domenica 2 febbraio 2020) nuove rotte aeree dall'ItaliaYerevan CalgaryTorontoTolosaTblisiTblisiCretaCefaloniaTel AvivTivat, MontenegroIasiDenverBudapestBostonLos AngelesIn tempi di low cost, il turismo è diventato molto più fluido, facendo scoprire mete che fino a poco prima non venivano nemmeno perse in considerazione. Pensate a Timișoara, Riga, Shannon e Tallin, città europee che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare solo dopo l’arrivo dei voli low cost. D’altronde ci piacciano le destinazioni non convenzionali, ricche di fascino e sorprese, magari più economiche rispetto alle mete europee convenzionali. Lo conferma il motore di ricerca di viaggi KAYAK.it, che rivela l’interesse degli italiani verso destinazioni alternative alle rotte più battute: dal 2019 al 2020 sono aumentate notevolmente le ricerche per Cefalonia (+88%), Tbilisi (+87%), e soprattutto Yerevan, la capitale armena (+ 582%) che ... vanityfair

