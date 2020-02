Ken umano come Ilary Blasy: gemelle... diverse! (Di domenica 2 febbraio 2020) Il “miracolo” è riuscito: il Ken umano è ora una perfetta versione in salsa carioca di Ilary Blasi. come la prenderà Lady Totti? Rodrigo Alves ha realizzato il suo sogno. Il Ken umano del Grande Fratello 2018 è tornato sotto i ferri (in tutto, al momento, avrebbe al suo attivo una sessantina di interventi). L’ultima operazione chirurgica a cui si è sottoposto sarebbe stata fondamentale per passare definitivamenteArticolo completo: Ken umano come Ilary Blasy: gemelle... diverse! dal blog SoloDonna solodonna

