Iva Zanicchi, la richiesta del padre in punto di morte: “Un bacio sulla fronte” (Di domenica 2 febbraio 2020) A Domenica In, nell’appuntamento di questo pomeriggio, da Mara Venier arriva Iva Zanicchi. La cantante, vincitrice di ben 3 edizione del Festival di Sanremo, è ospite a Rai1 per presentare il suo nuovo libro. La Zanicchi ricorda poi con affetto gli ultimi istanti di vita insieme al padre che, prima di morire, le chiese un bacio sulla guancia. Iva Zanicchi commenta il coronavirus Iva Zanicchi ha sempre avuto fra le sue caratteristiche principali l’ironia e la comicità. E anche a Domenica In, dove è ospite quest’oggi, la cantante di Zingara non nasconde queste peculiarità del suo carattere. Alla domanda di Mara Venier su che cosa ne pensi del coronavirus, il virus di provenienza cinese che sta mettendo in allarme il mondo intero, la cantante commenta con sarcasmo: “Ieri arrivando in treno alla stazione ho visto una signora cinese che è scesa dal treno e tutti gli inservienti le hanno ... thesocialpost

