Inter, infortunio per Handanovic: salta l’Udinese. Derby a rischio? (Di domenica 2 febbraio 2020) L'Inter farà a meno di Samir Handanovic per il match in programma questa sera alla Dacia Arena. Il portiere deve fare i conti con un infortunio ad un dito della mano. Un problema che spingerà l'allenatore salentino a puntare su Daniele Padelli, pronto all'esordio in Serie A con la maglia nerazzurra. Le condizioni di Handanovic, che probabilmente seguirà comunque la squadra nella trasferta di Udine, saranno valutate nelle prossime ore, anche alla luce del Derby in programma nel prossimo turno di campionato. fanpage

