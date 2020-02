Esonero Mazzarri: il tecnico sempre più in discussione. Ecco i nomi per sostituirlo (Di domenica 2 febbraio 2020) Walter Mazzarri è sempre più vicino all’Esonero: dopo la pesante sconfitta contro il Lecce si valutano i nomi per sostituirlo Walter Mazzarri è sempre più vicino all’Esonero da allenatore del Toro. La pesante sconfitta maturata al Via Del Mare contro il Lecce (4-0) rischia di pesare come un macigno sul futuro granata del tecnico. 15 gol incassati in una settimana sono uno score impietoso che indurrà la dirigenza del Toro a profonde riflessioni. I possibili nomi per sostituire il tecnico toscano sono quelli di Moreno Longo (in primis) e poi Ballardini, De Biasi, Di Biagio e Prandelli. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

