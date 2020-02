“E’ solo una grande porcata…’: L’Eredità, Flavio Insinna e gli autori criticati per il regolamento (Di domenica 2 febbraio 2020) Il cambio di regolamento de L’Eredità non piace al pubblico Chi segue L’Eredità sin dai tempi lontani, ricordiamo che il game ne ha 18, sa perfettamente che in questa nuova edizione ci sono stati dei radicali cambiamenti. Non solo per il cast della trasmissione, ovvero le professoresse, ma anche il regolamento. Quello nuovo,infatti, dà la possibilità di ritornare a giocare la puntata seguente solamente se si riesce a superare il Triello. Una livello che in tanti sono riusciti a farlo al punto che nel quiz tv del preserale di Rai Uno praticamente si vedono sempre le solite facce. Il cambiamento non è proprio piaciuto a gran parte dei telespettatori e del popolo del web. Infatti, quest’ultimi in diverse occasioni hanno criticato la scelta degli autori e anche quella di Flavio Insinna. Risultato? Qualcuno addirittura ha detto che modificare è stata solo una grande ... kontrokultura

borghi_claudio : E anche oggi abbiamo scoperto che un'altra cosa che era impossibile in realtà bastava volerla fare. Solo un popol… - EnricoLetta : Quindi #Brexit è il modello per l’Italia. Questa è da ricordare quando i vari benpensanti ci tranquillizzeranno spi… - tancredipalmeri : Ci può stare il rigore su Bentancur. Solo che davvero non si capisce: su Young intervento sul corpo totale e non è… -