Bibbiano e il sistema che non c’è (Di domenica 2 febbraio 2020) All’apertura dell’anno giudiziario, il procuratore di Bologna Ignazio De Francisci e il presidente vicario Roberto Aponte sono tornati a parlare di Bibbiano, come vorrebbe certa destra in compagnia di certi media, per certificare che non c’è nessun sistema: Nelle relazioni della Procura generale e della Presidenza della Corte d’Appello di Bologna affiorano elementi che riguardano il futuro dell’inchiesta sull’attentato e l’analisi di quanto accaduto in Val d’Enza. Ieri mattina, all’apertura dell’anno giudiziario, il procuratore Ignazio De Francisci e il presidente vicario Roberto Aponte non hanno soltanto fornito le tradizionali statistiche, ma sono andati oltre. Nello specifico, il procuratore accusa politica e media: La seconda questione è legata a Bibbiano e al caso degli affidi illeciti, da parte dei servizi sociali della Val d’Enza, su cui ha indagato la procura di Reggio ... nextquotidiano

