"Robin Hood" su Paramount Channel: I film stasera in tv sabato 1 febbraio

Cinema stasera in tv: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata sabato 1 gennaio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo per stasera. Ecco i film del cinema stasera in tv, sabato 1 gennaio:

Wonder – 21:25 Rai 1
Genere: Drammatico
Uscita: 2017
Nazionalità: Hong Kong – USA
Durata: 113′
Regista: Stephen Chbosky
Cast: Jacob Tremblay, Owen Wilson, Izabela Vidovic

TRAMA
Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla playstation e adora Halloween. Perché è l'unico giorno dell'anno in cui si sente normale. Affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, Auggie ha subito ventisette interventi e nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. Educato dalla madre e protetto dalla sua famiglia, Auggie non è mai andato a scuola per evitare un confronto troppo doloroso con gli altri. Ma è tempo per lui di affrontare il mondo

