Regionali, sale la tensione tra Salvini e Meloni per le candidature: “I patti si rispettano” (Di sabato 1 febbraio 2020) Dopo la sconfitta in Emilia Romagna, nel centrodestra è salita la tensione tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Il motivo del contendere ha a che fare con le prossime sfide che attendono Lega e Fratelli d’Italia, ovvero le elezioni Regionali che si terranno tra maggio e giugno. Anche in questo caso, come in Emilia Romagna e in Calabria, la coalizione di centrodestra si presenterà unita (con la presenza anche di Forza Italia). Sulle candidature, però, si discute ancora animatamente. Se in alcune regioni gli accordi sono già fatti e non verranno ridiscussi, per altre, specie quelle del Sud, la partita sembra ancora aperta. In Campania e Puglia, secondo la “spartizione” fatta tempo addietro dai tre partiti della coalizione, i candidati dovrebbero essere rispettivamente Stefano Caldoro, ex governatore della regione e in quota Forza Italia, e Raffaele Fitto, in quota ... tpi

