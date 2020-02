Post con il Duce rimosso: giudice condanna Facebook al risarcimento (Di sabato 1 febbraio 2020) Luca Sablone Il social network dovrà risarcire 15mila euro per inadempimento contrattuale: "Le condotte non concretano la violazione di standard" Post rimosso e account bloccato per un totale di 123 giorni: questa la decisione adottata da Facebook nei confronti dell'avvocato bolognese di Forza Nuova Gianni Correggiari, che sul proprio profilo aveva pubblicato una foto del Duce in occasione del suo compleanno e una foto della bandiera della Repubblica sociale italiana. Il social network aveva invocato il mancato rispetto degli standard della community. Ma successivamente, assistito dal legale Antonio Pimpini del foro di Chieti, l'uomo ha presentato ricorso. E ha avuto ragione. Il Tribunale civile di Chieti, con ordinanza del giudice Nicola Valletta, ha accolto il ricorso e ha condannato Fb al risarcimento danni di 15mila euro e 8mila di spese legali. Come chiarito ... ilgiornale

