Napoli, valzer di incarichi al Comune: dirigente Patrimonio via dopo 10 giorni (Di domenica 2 febbraio 2020) Tra dimissioni lampo, bocciature eccellenti e promozioni di peso, il sindaco de Magistris mischia le carte tra i dirigenti del Comune. Una piccola rivoluzione in corso in queste ore a Palazzo San... ilmattino

markgmm : @Mov5Stelle La Meloni è anche capo di un clan mafioso.E Salvini pure.Daje,ora riattacca l'Espresso.Poi Repubblica,p… - toMMilanello : #calciomercato, giri di valzer: #LoCelso (riscattato) ?? TOTTENHAM ?? #Eriksen ?? INTER ?? #Politano ?? NAPOLI - ilfoglio_it : Valzer di vescovi. Anno di nomine in curia, ma non solo. Presto saranno nominati i nuovi arcivescovi di Napoli e Ge… -