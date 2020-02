LIVE Virtus Bologna-Pesaro 0-0, Serie A basket 2020 in DIRETTA: testa-coda al PalaDozza! (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-0 Dopo aver commemorato Kobe Bryant, si parte! 0-0 Minuto di silenzio al PalaDozza. INIZIO PRIMO QUARTO 20.43 Le squadre ultimano il riscaldamento. 20.42 Suona l’inno di Mameli! 20.41 Squadre in campo a Bologna. 20.39 Bologna giocherà l’ultima prima della pausa di campionato a Varese mentre Pesaro tornerà in casa contro l’Happy Casa Brindisi. 20.37 Le ultime due sfide invece vedranno protagoniste Brescia e Fortitudo mentre Brindisi e Sassari rinnoveranno la sfida interessante. 20.35 Diverse le sfide interessanti nella coppa nazionale: Venezia proprio contro la Virtus e l’Olimpia Milano contro la Vanoli Cremona campione in carica della Coppa Italia. 20.32 Proprio a Pesaro, dal 13 al 16 febbraio, scenderanno in campo le migliori 8 squadre del campionato nelle Final Eight di Coppa Italia. 20.30 Scendono in campo anche ... oasport

viverepesaro : LIVE Virtus Segafredo Bologna - Carpegna Prosciutto Pesaro, palla a due, si comincia! - VuNereBologna : ?? Segafredo Virtus Bologna-Carpegna Prosciutto Pesaro | #Live 5? Starting five Virtus: Pajola, Marble, Weems, Ricc… - Pianeta_Basket : LIVE LBA - Segafredo Virtus Bologna - Carpegna Prosciutto Pesaro… -