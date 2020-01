Grande Fratello Vip 2020, lite tra Antonella Elia e Clizia Incorvaia (con confronto in diretta) (Di sabato 1 febbraio 2020) Antonella Elia ha discusso con Clizia Incorvaia, ironizzando sull'indossare gli occhiali da sole (in accappatoio) per una ipotetica aria da star. Le due iniziano a discutere animatamente e, questa sera, Alfonso Signorini chiede alle due un commento:"Sei una paracula, che fa tutta una sceneggiata... In realtà sei una vanitosa, permalosa e pigli per il cul0 tutti" sbotta la Elia.Grande Fratello Vip 2020, lite tra Antonella Elia e Clizia Incorvaia (con confronto in diretta) 01 febbraio 2020 00:45. blogo

stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - GrandeFratello : Andrea Montovoli ha aperto il suo cuore a Grande Fratello... il suo racconto è dolcemente commovente. #GFVIP - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… -