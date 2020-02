Ennesimo caso di violenza sulle donne in Indonesia, frustata in pubblico (Di sabato 1 febbraio 2020) caso di violenza sulle donne Ancora oggi, nell’anno 2020, in alcuni posti del mondo sembra che la gente non stia a passo con i tempi. Nelle ultime ore è accaduto un evento spiacevole ai danni di una giovane ragazza, colpevole per aver commesso un ‘crimine’. In poche parole è stata sorpresa nella stanza di un hotel in compagnia di un uomo. I due hanno avuto un incontro sessuale, nonostante non siano legati dal vincolo matrimoniale. Per quelli del luogo avere rapporti intimi prima della sacra unione è un atto immorale. Ragion per cui deve essere punito con colpi di frusta. E’ stata una donna con il volto coperto ad infliggere la pena alla sfortunata e ciò ha dato inizio a una serie di polemiche. In realtà secondo la legge islamica le donne devono essere frustate da altre donne. Prima il compito era affidato agli uomini, però le alte autorità di Banda Aceh hanno ... kontrokultura

giornalettismo : La denuncia della docente universitaria @LalaHu9: 'Episodio di #sinofobia sul Frecciarossa. Sono preoccupata per ch… - KontroKulturaa : Ennesimo caso di violenza sulle donne in Indonesia, frustata in pubblico - - MenteObliqua : Quando trovi un ragazzo simpatico, con un lavoro e vive da solo, ma si rivela essere l'ennesimo caso umano -