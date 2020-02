Bus precipita per 50 metri in un burrone in Bolivia: almeno 15 morti (Di sabato 1 febbraio 2020) Grave incidente in Bolivia: un bus carico di persone è precipitato per almeno 50 metri cadendo in un burrone: ci sono almeno 15 persone morte. L’incidente, avvenuto a La Paz, ha causato anche il ferimento di altri 19 passeggeri che sono stati accompagnati all’ospedale Arco Iris, nella capitale Boliviana. Le autorità hanno soccorso le persone sul luogo dell’incidente e i soccorritori hanno estratto alcuni corpi dalle lamiere. Bolivia, bus precipita nel burrone Sube a 15 el número de fallecidos por embarrancamiento de un bus en La Paz Ver más: https://t.co/DTFR5RSj1N pic.twitter.com/36QxIc0Ml4 — Unitel Bolivia (@unitelBolivia) January 31, 2020 Brutto incidente per un bus in Bolivia: mentre viaggiava verso La Paz, infatti, il mezzo avrebbe fatto un volo di 50 metri precipitando in un burrone. Nello schianto, inoltre, ci sono almeno 15 morti e 19 feriti, secondo quanto ... notizie

zazoomblog : Bus precipita per 50 metri: 15 morti e 19 persone ferite in Bolivia [FOTO] - #precipita #metri: #morti #persone - BreakingItalyNe : BOLIVIA: Bus precipita nel vuoto per circa 50 metri dalla strada a nord di La Paz: 15 morti e 16 feriti -