Analfabeti funzionali, la foglia di fico per gente di un certo livello (Di sabato 1 febbraio 2020) Analfabeti funzionali, la foglia di fico per gente di un certo livello Nel 2009 lo Human Development Report diceva che in Italia il 47% della popolazione era analfabeta funzionale. È stato subito un successo ripreso da giornali e opinionisti, un termine assolutamente glamour che non solo definisce con tono autorevole gente che non capisce un cazzo, ma addirittura può fregiarsi dell’ambitissimo suffisso “lo dice la scienza”. Nel 2014 esce un’indagine ISFOL-PIAAC che spara le stesse percentuali, poi nel 2017 esce un articolo de L’Espresso che cita lo stesso studio ma ora gli Analfabeti funzionali sono il 28%. Nel giro di pochi anni siamo stati in grado di dimezzare queste figure mitiche, di cui tutti parlano ma nessuno ne ha mai visto uno dal vivo? Sarebbe meraviglioso: come ci siamo riusciti?Segui Termometro Politico su Google News Non si sa, è un mistero. Tempo fa noi di ... termometropolitico

tonylennon77 : @lvoir @nessunoindietro @LaNotiziaTweet @Mov5Stelle Hai ragione! Noi italiani siamo analfabeti funzionali! In ogni… - fritatalover : RT @gcardu: @matteosalvinimi Ha semplicemente detto che soffi sul fuoco della paura come fai per ogni argomento e che i tuoi seguaci si asp… - reneelettra : Analfabeti funzionali??? A dx INFLUENZA SPAGNOLA!?????? -