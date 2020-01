Virus Cina, tutto sul coronavirus: le linee guida del Ministero (Di venerdì 31 gennaio 2020) Fonti qualificate in aiuto dei cittadini italiani dubbiosi sul nuovo coronaVirus che ha fatti registrare i primi due casi in Italia. A tutte le domande e le risposte sul nuovo coronaVirus risponde infatti la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute. Ecco i quesiti e le spiegazioni a cura degli esperti. 1. Che cos’è un coronaVirus? I coronaVirus sono una vasta famiglia di Virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la sindrome respiratoria mediorientale (Mers) e la sindrome respiratoria acuta grave (Sars). 2. Che cos’è un nuovo coronaVirus? Un nuovo coronaVirus (CoV) è un nuovo ceppo di coronaVirus che non è stato precedentemente mai identificato nell’uomo. 3. Gli uomini possono essere infettati da un nuovo coronaVirus di origine animale? Indagini dettagliate hanno scoperto che, in ... meteoweb.eu

