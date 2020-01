Virus Cina: Conte, ‘situazione sotto controllo, adottata soglia più elevata’ (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma, 31 gen. (Adnkronos) – (di Enzo Bonaiuto) – “La situazione è sotto controllo”. A confermarlo è il premier Giuseppe Conte, al termine della riunione operativa sull’emergenza coronaVirus nella sede della Protezione civile. “Il sistema Italia ha adottato una linea di prevenzione e di precauzione, con la soglia più elevata in Europa – sottolinea Conte – siamo assolutamente fiduciosi e terremo sotto controllo i due casi che abbiamo già accertato”. Gli italiani, assicura il capo del governo, “possono assolutamente condurre una vita normale”.L'articolo Virus Cina: Conte, ‘situazione sotto controllo, adottata soglia più elevata’ CalcioWeb. calcioweb.eu

matteosalvinimi : ?? Il ministro della Salute finalmente arrivato in Senato (dopo le pressioni della Lega) ha appena ammesso che in Ci… - Agenzia_Ansa : L'Oms dichiara l'emergenza globale per il #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: in Cina oltre 8100 casi e 212 morti, il paese sempre più isolato. Per italiani provenienti da Wuhan q… -