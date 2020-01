Tragedia a Mussomeli, spara alla compagna e alla figlia e si uccide (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tragedia familiare a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Michele Noto, 27 anni, ha ucciso a colpi di pistola l’ex compagna di 48 anni, Monica Di Liberto, e la figlia della donna Rosalia Mifsud di 27 anni. Poi si è tolto la vita con la stessa arma regolarmente detenuta. Il duplice omicidio, finito poi nel suicidio, si è consumato ieri sera a Mussomeli, in una casa del centro storico. Era scattata la mezzanotte e si è scatenata la furia omicida dell’uomo che, in preda a un raptus, dopo Ave ammazzato le due donne, l’ha fatta finita. Nella casa luogo della Tragedia sono arrivati i Carabinieri che stanno cercando di risalire al movente del duplice omicidio. Il gesto estremo di Michele Noto sarebbe legato a motivi sentimentali. L’uomo, che lavorava saltuariamente in un’agenzia di pompe funebri, accecato dalla rabbia forse non si è rassegnato alla fine ... direttasicilia

Agenzia_Ansa : Spara alla compagna e alla figlia di lei e si suicida. La tragedia in un'abitazione di Mussomeli, nel nisseno #ANSA - binottofranco : RT @LaStampa: La tragedia in un’abitazione di Mussomeli, nel Nisseno. - infoitinterno : Tragedia a Mussomeli, uccide l’ex amante e la figlia di lei e poi si toglie la vita -