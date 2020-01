Temperature primaverili nel prossimo week end, poi irruzione artica (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma - Temperature anomale e clima pressoché primaverile ci accompagneranno fino alla fine della settimana e probabilmente anche nell'inizio di quella successiva. Nelle prossime ore infatti è previsto un ulteriore e progressivo riscaldamento sia in quota che al suolo, grazie alla risalita masse di aria molto miti in innalzamento dal medio Atlantico e dal comparto africano nordoccidentale, dirette verso il centro di alta pressione che si stanzierà sul Mediterraneo centro-occidentale, coinvolgendo anche l'Italia. Per i primi giorni di febbraio sono attese isoterme davvero elevate che faranno schizzare gli zeri termici ben oltre i 3000m, mentre al suolo si potranno raggiungere massime anche intorno ai 20°C sul finire della settimana sulle isole maggiori. Vediamo nel dettaglio i valori attesi per i prossimi giorni. Venerdì 31 gennaio. Temperature in ... abruzzo24ore.tv

