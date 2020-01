Svelato il titolo dello spin-off di The 100: cosa sappiamo finora sull’enigmatico prequel (Di venerdì 31 gennaio 2020) Lo spin-off di The 100 ha finalmente un nome. Lo show, annunciato come prequel,verrà lanciato tramite un episodio pilota, in onda durante la settima e ultima stagione della serie originale. Secondo TV Line, il titolo di tale episodio èAnaconda. E se dovesse avere buoni riscontri, la rete americana The CW potrebbe ordinare una prima stagione completa.Con la fine di The 100 ormai prossima, il network vuole assicurarsi un erede dell'amato show post-apocalittico. Liberamente tratta dall'omonima saga letteraria di Kass Morgan, nel corso degli anni ha generato una moltitudine di fan in tutto il mondo, diventando un vero e proprio fenomeno di culto.L'enigmatico titolo dello spin-off ha suscitato molta curiosità, ed è probabile che, qualora andasse in porto, potrebbe intitolarsi The 100: Anaconda, o avere un nome totalmente diverso. cosa sappiamo finora su questo progetto?Secondo ... optimaitalia

OptiMagazine : Svelato il titolo dello spin-off di #The100: cosa sappiamo finora sull'enigmatico prequel - GianlucaOdinson : Peaky Blinders 6 entra i pre-produzione: svelato il titolo del primo episodio - GioelePaglia : The 100, svelato il titolo del potenziale spinoff -