Sconcerti: con l’arrivo di Eriksen cambiano i rapporti di forza tra Inter e Juve (Di venerdì 31 gennaio 2020) “È cambiato profondamente il rapporto di forza tra Juventus e Inter. Anche tenendosi qualche dubbio sulla facilità d’inserimento dei nuovi acquisti, l’Inter ricomincia con tre giocatori in più e la Juve con Emre Can in meno”. Lo scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. La Juve, calcolando la degenza di Khedira, ha quattro centrocampisti per tre ruoli e in difesa solo Rugani dietro Bonucci e De Ligt. “Se calcoliamo che una Juve prospera e abbondante ha chiuso gennaio con soli tre punti di vantaggio, viene francamente da pensare che il vecchio equilibrio stia adesso rompendosi e cominci un campionato diverso”. Dal mercato di gennaio Conte ha avuto molto. L’Inter adesso è una squadra “di chiaro valore Internazionale, forse nemmeno più adatta a un gioco conservativo come il 3-5-2. Non ha esperimenti da fare, sono arrivati tutti giocatori di qualità ... ilnapolista

