Odio L’Estate, il felice ritorno di Aldo Giovanni e Giacomo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dopo la deriva senile di un film sbagliato come Fuga Da Reuma Park, Aldo Giovanni e Giacomo cambiano direzione con Odio L’Estate. Non compiono una rivoluzione, semmai tornano intelligentemente a quello che sanno fare meglio. A partire dalla ricomposizione della squadra con Massimo Venier, il regista di tutti i loro primi film col quale le strade si erano separate dai tempi di Tu La Conosci Claudia, ormai quindici anni fa. Accanto a loro, per irrobustire la storia, due sceneggiatori accorti come Davide Lantieri (Il Colore Nascosto Delle Cose, Lasciati Andare) e Michele Pellegrini (la serie La Mafia Uccide Solo D’Estate, Troppa Grazia). I risultati si vedono. Lo spunto è da farsa: tre famiglie da Milano vanno in Puglia per le vacanze estive, scoprendo, colpa dell’agenzia turistica, di aver prenotato la stessa villetta al mare. Ovviamente i tre nuclei familiari sono agli antipodi e ... optimaitalia

StefanoFedele : Odio L’Estate, il felice ritorno di Aldo Giovanni e Giacomo - elena_elnmrl15 : RT @LuciaMascino: Eccoci qua, felici da morire perché da oggi esce al cinema ODIO L’ESTATE! Lavorare con #AldoGiovannieGiacomo è stato come… - CinemaMorbegno : CINEMA IRIS: DAL 30/01 AL 5/02 'ODIO L'ESTATE' Con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Lucia Mascino, Ca… -