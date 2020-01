La testimonianza di un italiano in Cina su Coronavirus con 9000 morti a Wuhan: è tutto inventato (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tocca ancora una volta tornare su una questione che eravamo convinti di aver ormai archiviato a proposito di Coronavirus e della sua diffusione in Cina. Con focus soprattutto a Wuhan, dopo l’epidemia avrebbe preso piede. Un paio di giorni fa, più in particolare, siamo stati costretti a smentire il messaggio audio WhatsApp diffuso da un ragazzo con accento emiliano, il cui bollettino proveniente proprio dalla metropoli cinesi non lasciava prevedere nulla di buono come molti già sapranno. Smentiamo di nuovo la testimonianza su Coronavirus da Wuhan Già in quel frangente siamo stati bombardati di messaggi da parte di lettori che ci hanno chiesto un approfondimento sul tema. Il motivo? Questo ragazzo italiano nel messaggio audio WhatsApp dalla durata di 5 minuti parla di dati occultati dai media locali. Il tanto temuto Coronavirus, infatti, dai dati che ha raccolto avrebbe lasciato ... bufale

