“Dopo 20 anni…”. Gianni Sperti risponde a Paola Barale. Quella frase a Domenica Live non l’ha digerita (Di venerdì 31 gennaio 2020) Qualche giorno fa Paola Barale è tornata a parlare dei suoi ex amori della vita, ovvero Gianni Sperti e Raz Degan, a ‘Domenica Live’. A proposito del primo, aveva detto: “Io ho detto che, ai tempi del mio matrimonio con Gianni Sperti, lui aveva l’idea di fare un figlio. Ma lavoravo di più io e credo che per fare un figlio siano necessarie diverse garanzie. Ci siamo lasciati dopo, evidentemente quelle garanzie non c’erano… Ero io il capofamiglia!”. Ed in generale: “Entrambi mi hanno fatto veramente male, sono finiti nel mio dimenticatoio”. Adesso, l’opinionista di ‘Uomini e Donne’ ha voluto rompere il silenzio e dire la sua dopo l’intervista dell’ex moglie. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate al magazine del dating show di Maria De Filippi. Oltre a soffermarsi sui tronisti e sulla trasmissione di Canale 5, ... caffeinamagazine

