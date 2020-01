Contursi Terme: assunzioni a Palazzo di Città, da domani due nuovi dipendenti in servizio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoContursi Terme (Sa) – Si è concluso l’iter avviato circa un anno fa, di assunzione, tramite concorso pubblico pubblico, di due unità con disabilità e con contratto part time al 50% nella categoria B1 di esecutore amministrativo, presso il Comune di Contursi Terme. Si tratta di due lavoratori, entrambi residenti a Contursi Terme, che nei giorni scorsi sono stati selezioni da una commissione che ha esaminato 11 concorrenti e che prenderanno servizio a partire dal primo febbraio, presso gli uffici del municipio. Una buona notizia dunque, per la piccola cittadina del cratere salernitano e per l’Ente che andrà ad arricchirsi di ulteriori due unità di personale dipendente. Soddisfatta anche l’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino, Alfonso Forlenza. “Si tratta – fanno sapere da Palazzo di Città – di un concorso che conferma ... anteprima24

